Россиянам назвали способ сэкономить на платежах за ЖКУ

Использование технологий «умного дома» может значительно уменьшить траты на коммунальные услуги Наиболее рациональный способ сэкономить на ЖКХ — это оплачивать только те ресурсы, которые были реально использованы, пишет «Лента.
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