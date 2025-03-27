Четвертьфинал между Джоковичем и Кордой в Майами перенесли на четверг из-за запрета начинать матчи после 11 вечера

В прошлом году туры ввели правило, согласно которому нельзя начинать играть после 11 вечера без специального разрешения – а Джессика Пегула и Эмма Радукану, которые стояли в расписании перед этим четвертьфиналом, закончили играть позже этого времени.
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