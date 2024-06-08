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«Скрытую» жизнь главных бойцов ММА эксклюзивно покажет Кинопоиск

«Скрытую» жизнь главных бойцов ММА эксклюзивно покажет Кинопоиск

Новый сериал на Кинопоиске расскажет о закулисной жизни популярного шоу боев ММА.Сервис Кинопоиск анонсировал реалити-сериал «Империя UFC» (Fight Inc: Inside the UFC) об истории создания культового телевизионного шоу по смешанным единоборствам UFC.

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