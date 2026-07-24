🏥Жители Волгоградской области стали на 8,4% чаще обращаться к врачам после укусов животных за курсом вакцины от бешенства.
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🏥Жители Волгоградской области стали на 8,4% чаще обращаться к врачам после укусов животных за курсом вакцины от бешенства.
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