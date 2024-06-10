Sitronics собирается приступить к серийной постройке судов на водороде

Sitronics Ecocruiser Отечественная Sitronics Group, которая также делает зарядные станции для авто, продолжает тестировать технологии электросудов «водородного» класса и к концу текущего года планирует запустить их массовое производство со сдачей первых корпусов заказчикам в 2025 году.