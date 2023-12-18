Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Бесплодность нейтральной позиции

Бесплодность нейтральной позиции

У меня политический нейтралитет:Я не верю ни тем, ни этим.Есть один неизменный приоритет —Мне бы мира на всей планете! Любовь Козырь Была у меня в прошлом подруга, женщина добрая, но исключительно вздорная.

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