Петрозаводчанам рассказали, куда можно улететь по сниженному тарифу

В Минэкономразвития рассказали, куда можно улететь из Петрозаводска по сниженному тарифу. Представлен перечень всех субсидируемых авианаправлений на 2024-й год Рейсы из Петрозаводска в Сочи и обратно будут осуществляться три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам с июня.