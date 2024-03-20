Петрозаводчанам рассказали, куда можно улететь по сниженному тарифу

В Минэкономразвития рассказали, куда можно улететь из Петрозаводска по сниженному тарифу. Представлен перечень всех субсидируемых авианаправлений на 2024-й год Рейсы из Петрозаводска в Сочи и обратно будут осуществляться три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам с июня.
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