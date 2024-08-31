Театр абсурда
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Театр абсурда

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Окраина потребовала от Монголии арестовать Путина по ордеру МУС

Окраина потребовала от Монголии арестовать Путина по ордеру МУС

Украинские власти потребовали от Монголии ареста российского президента Владимира Путина. Соответствующее заявление сделали в МИД украины, напомнив Улан-Батору о признании им юрисдикции Международного уголовного суда.

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