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РЕН ТВ

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Выставка "Наследие. Театр. Великие" открылась в Москве

Выставка "Наследие. Театр. Великие" открылась в Москве

РЕН ТВ Мечту любого заядлого театрала теперь можно исполнить в столице. В Национальном центре "Россия" 28 июля открылась уникальная выставка, которая позволяет зрителю отправиться в путешествие по закулисью.

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