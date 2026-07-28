Выставка "Наследие. Театр. Великие" открылась в Москве

РЕН ТВ Мечту любого заядлого театрала теперь можно исполнить в столице. В Национальном центре "Россия" 28 июля открылась уникальная выставка, которая позволяет зрителю отправиться в путешествие по закулисью.
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