Военнослужащий ВСУ призвал жителей Украины готовиться к массовой мобилизации

Начальник службы авиации и противовоздушной обороны 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Василий Самовар заявил, что конфликт между Киевом и Москвой завершится переговорами, однако сейчас украинским гражданам стоит готовиться к тотальной мобилизации.
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