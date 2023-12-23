Военнослужащий ВСУ призвал жителей Украины готовиться к массовой мобилизации

Начальник службы авиации и противовоздушной обороны 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Василий Самовар заявил, что конфликт между Киевом и Москвой завершится переговорами, однако сейчас украинским гражданам стоит готовиться к тотальной мобилизации.