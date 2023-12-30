Дом Грилиша ограбили пока он играл с «Эвертоном»

Особняк футболиста «Манчестер Сити» и сборной Англии Джека Грилиша подвергся нападению грабителей. Это случилось вечером 27 декабря, когда Грилиш находился в Ливерпуле – он играл за «Сити» против «Эвертона» в матче чемпионата Англии.