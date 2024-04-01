Песков: Путину докладывают о результатах проведенной работы на руднике "Пионер"

РЕН ТВ Президенту РФ Владимиру Путину докладывают о результатах проведенной работы на руднике "Пионер", а также о причинах, по которым была остановлена операция, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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