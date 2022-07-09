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Киодо сообщает, что стрелявший в Синдзо Абэ изначально планировал атаковать лидера религиозной группы

Киодо сообщает, что стрелявший в Синдзо Абэ изначально планировал атаковать лидера религиозной группы

Мужчина, который в пятницу, 8 июля, нанес смертельное ранение бывшему премьер-министру Японии Синдзо Абэ, изначально планировал совершить атаку на лидера некой религиозной группы, заявили журналисты.

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