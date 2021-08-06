Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Емельянова
    И я о том же ЛЮБОЙ депутат должен проживать в том регионе от которого избирается, причем депутат любого уровня.«У Забелина М.В. ...
  • Валентин Поляков
    Отвечаю. Я задал вопрос. Вообще-то брать деньги за секс это ещё и грех, а не только преступление. И наказывать за нег...Суд в Стрежевом п...
  • salnikovoleg salnikov
    Что за бред? Я не моралист и не считаю проституцию большим злом. А вот взяточничество и злоупотребление властью - эт...Суд в Стрежевом п...

Девять новых вышек и 35 базовых станций: Tele2 подводит итоги развития сети в Томской области

Девять новых вышек и 35 базовых станций: Tele2 подводит итоги развития сети в Томской области

За шесть месяцев 2021 года технические специалисты Tele2 построили в Томской области 30 новых объектов связи.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх