Театр абсурда
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Театр абсурда

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Дьяк Кураев саданул по тапкам? Слава Богу! Попутного ветра в горбатую спину...

Дьяк Кураев саданул по тапкам? Слава Богу! Попутного ветра в горбатую спину...

Долгое время этот заблудший отравлял атмосферу в России своими высерами. И очень многих вводило в заблуждение, что это дьяк.

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