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«Наши дети – не люди?»: жители Хилка просят Москву помочь с детским садом

«Наши дети – не люди?»: жители Хилка просят Москву помочь с детским садом

Жителям Хилокского жилмассива в Новосибирске уже несколько лет приходится возить маленьких детей в переполненном транспорте и по одному из самых аварийных участков дороги в дошкольные учреждения, места в которых им выделили после закрытия детсада № 299.

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