«Наши дети – не люди?»: жители Хилка просят Москву помочь с детским садом

Жителям Хилокского жилмассива в Новосибирске уже несколько лет приходится возить маленьких детей в переполненном транспорте и по одному из самых аварийных участков дороги в дошкольные учреждения, места в которых им выделили после закрытия детсада № 299.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии