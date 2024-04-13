В Гомельской области прокуратура передала в суд дело о хищении более 12 тонн дизтоплива.

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельской области направила в суд Октябрьского района уголовное дело в отношении участников группы, которые обвиняются в присвоении свыше 12 тонн дизельного топлива, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии