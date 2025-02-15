Тренер Божович: понятно, что Соболев перешел в "Зенит" из-за денег

Бывший главный тренер "Динамо" и "Локомотива" Миодраг Божович заявил, что нападающий "Зенита" Александр Соболев сможет проявить себя на поле, если приложит усилия, а также высказался о финансовой составляющей его перехода из "Спартака".
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