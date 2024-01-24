В генплан Смоленска внесли четвертый мост через реку Днепр

Горожане просят возвести строение в районе улицы Мало-Краснофлотской Из-за того, что город «задыхается» от пробок, смоляне в очередной раз обратились к властям с просьбой рассмотреть возможность строительства нового моста на улице Мало-Краснофлотской.
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