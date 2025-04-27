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Гафин назвал главного конкурента «Динамо» в чемпионате России: «Зенит»? Нет»

Гафин назвал главного конкурента «Динамо» в чемпионате России: «Зенит»? Нет»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин назвал главного конкурента бело-голубых в чемпионате России.

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