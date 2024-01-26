Составили наш собственный алфавит с конкретными примерами, как общество все еще притесняет женщин.

Современный сексизм имеет множество масок, но ни одна из них не скрывает своей сути: угнетение женщин и сохранение патриархата.
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