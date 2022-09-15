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«РИА Новости»: Зеленский попал в ДТП в Киеве

«РИА Новости»: Зеленский попал в ДТП в Киеве

В Киеве произошло ДТП с участием кортежа президента Украины Владимира Зеленского, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова.

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