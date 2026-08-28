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Мировое обозрение

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«Единая Россия» предложила комплекс мер поддержки людей старшего поколения

«Единая Россия» предложила комплекс мер поддержки людей старшего поколения

Партия власти внесла в Народную программу блок о поддержке пожилых. Не лозунги — а перечень конкретных шагов.

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