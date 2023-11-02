Макрон прилетел в Узбекистан для развития отношений

Французский лидер проведет переговоры с президентом Шавкатом Мирзиеевым и, как ожидается, подпишет ряд соглашений Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Узбекистан с официальным визитом, сообщает ТАСС.
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