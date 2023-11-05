Лимит превышен: почему нельзя есть много яиц и что от этого будет

Существует распространенное мнение, что за день человеку нельзя съедать больше трех яиц. По словам врачей-гастроэнтерологов и диетологов, чрезмерное употребление белка способно неизбежно привести к проблемам со здоровью.
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