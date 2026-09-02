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«Яндекс рус»: России грозит отставание при отказе от открытых ИИ-моделей

«Яндекс рус»: России грозит отставание при отказе от открытых ИИ-моделей

Член правления АО «Яндекс рус» Тигран Худавердян заявил, что Россия рискует катастрофически отстать в развитии ИИ, если откажется от использования существующих открытых моделей.

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