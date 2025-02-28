Задержаны еще два сотрудника «Макфы»

В СКР рассказали подробности о задержаниях на «Макфе». Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовные дела возбуждены в отношении директора по закупкам и снабжению и начальника службы закупа зерна акционерного общества «Макфа», подозреваемых в покушении на получение взятки в особо крупном размере, а также менеджера службы закупа зерна этой же компании, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере.
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