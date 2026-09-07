Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили пункты управления БпЛА и живую силу подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Отпуск в психушке...
- Голод — не тетка:...
- Умер актер «Банди...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым