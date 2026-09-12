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Трамп: готов урегулировать спор между Британией и Аргентиной по Фолклендам

Трамп: готов урегулировать спор между Британией и Аргентиной по Фолклендам

Президент США Дональд Трамп подтвердил телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, который, по данным Axios, просил нанести удар по хуситам на фоне их военных успехов в Йемене.

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