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В Татарстане идет подготовка к реализации программы «Наш двор» в 2025 году

О том, как проходит в Татарстане реализация республиканской программы «Наш двор», доложила сегодня на совещании в Доме Правительства Татарстана руководитель департамента программ развития городской среды Фонда «Институт развития городов РТ» Арина Петрова.

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