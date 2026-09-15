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Аргументы и Факты

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Стоматолог Кислова предупредила об опасности поздних ужинов для зубов

Стоматолог Кислова предупредила об опасности поздних ужинов для зубов

Вечерние привычки могут разрушать зубную эмаль даже при условии регулярной и качественной гигиены полости рта.

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