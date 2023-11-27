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Лавров оценил шансы на спасение ОБСЕ

Лавров оценил шансы на спасение ОБСЕ

Шансы на спасение ОБСЕ как площадки для диалога невелики, однако это все еще можно сделать. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сравнив ОБСЕ с такими структурами, как НАТО, Европейский союз (ЕС), «Группа семи» (G7) и Совет Европы, где, по его мнению, «верховодят США и их союзники».

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