Рассказовцы завершили ещё один этап в работе над вязаной 3D картой России

Рассказовцы продолжают работу по созданию уникального арт-объекта - вязаной 3D картой России. Почти год над этим проектом работают Марина Елютина и Галина Погуляева - авторы вязаной карты Тамбовской области, которая является рекордсменом страны.
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