Глава Пентагона Остин пройдет плановый медосмотр в госпитале 1 марта

Глава Минобороны США Ллойд Остин сегодня, 1 марта, пройдет плановое медицинское обследование в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, сообщил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер во время брифинга.
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