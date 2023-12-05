Ким Чен Ына растрогало самопожертвование матерей: Рыдал весь съезд

Северокорейский лидер расплакался, заслушивая доклада на Общереспубликанском съезде матерей.Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын показал себя с неожиданной стороны во время доклада на V Общереспубликанском съезде матерей.
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