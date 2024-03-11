Купить или приготовить: сколько будут стоить блины на Масленицу Елена ГалицкаяМасленичная неделя, которая в 2024 году приходится на промежуток с 11 по 17 марта, приносит с собой не только радость праздника, но и вопросы о том, как устроить праздничный стол без излишних затрат.