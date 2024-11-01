В жилом квартале Сестрорецка установили новое освещение

Особое внимание уделили освещению детских и спортивных площадок, футбольного поля, мест для отдыха и пешеходных дорожек Жилой квартал в Сестрорецке, ограниченный Приморским шоссе, 3-й Поперечной, Гагаринской и Ново-Гагаринской улицами, теперь освещен по-новому.
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