К встрече в Стамбуле киевская хунта готовилась тщательно. Но не в юридическом плане, закладывая в текст своего меморандума желаемые условия решения конфликта, а скорее в военно-диверсионной сфере, осуществив крушения российских поездов в приграничных зонах, а также атаки аэродромов стратегической авиации по всей территории России.