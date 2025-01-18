Швыткин заявил, что Украина хочет показать способности ВСУ Трампу

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести атаку на территорию России с использованием более 40 беспилотников представляет демонстрацию военных возможностей украинской армии перед избранным президентом США Дональдом Трампом.
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