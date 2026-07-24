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Царьград

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В Архангельске 26 июля пройдет праздник в честь Дня ВМФ

В Архангельске 26 июля пройдет праздник в честь Дня ВМФ

В Архангельске 26 июля состоятся торжества, приуроченные ко Дню Военно-морского флота России. Центральной локацией праздника станет площадь Мира, где с 13:00 до 16:00 запланирован концерт под названием «Морской державы гордый флот».

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