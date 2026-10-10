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Аргументы и Факты

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В Голой Пристани после атаки ВСУ полностью сгорел Свято-Духовский храм

В Голой Пристани после атаки ВСУ полностью сгорел Свято-Духовский храм

Свято-Духовский храм в Голой Пристани Херсонской области полностью сгорел в результате атаки ВСУ. Об этом ТАСС сообщил помощник управляющего Скадовской епархией протоиерей Николай Калиниченко.

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