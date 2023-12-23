Гендиректор Morgan Stanley назвал главные угрозы для банков

Джеймс Горман высказал мнение, об основных угрозах, стоящих перед американскими банками. Генеральный директор Morgan Stanley отметил, что система стала более безопасной за время его 14-летнего пребывания на посту, но теперь сталкивается с совершенно новыми вызовами.
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