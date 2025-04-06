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Рельсы завязать узлом на шее

Рельсы завязать узлом на шее

Россия готова устроить Киеву «железный» шухер Ночные и утренние удары по Украине заставили визжать и дрожать не только Киев, но и Париж, Лондон и прочих европейских «ястребов», желающих посылать своих солдат в помощь Зеленскому.

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