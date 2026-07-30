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Энергия как у молодой звезды, а гамма-свечение на нуле: китайские астрономы открыли пульсар с аномальным замедлением

Энергия как у молодой звезды, а гамма-свечение на нуле: китайские астрономы открыли пульсар с аномальным замедлением

Анализ более 17 лет наблюдений показал, что миллисекундный пульсар PSR J0435+3233 теряет колоссальные объёмы энергии, но излучает с аномально низкой эффективностьюКитайские астрономы из Юньнаньского университета (Yunnan University) зарегистрировали гамма-пульсации от миллисекундного пульсара PSR J0435+3233 и обнаружили у него аномальное сочетание физических параметров.

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