С 27 сентября по 15 октября 60-дневный показатель чистого накопления биткоина кошельками с балансом 100–1 000 BTC снизился на 51,7%: с 115 450 до 55 720 BTC.
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