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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рик Бэрри: «Уэстбрук стал бы хорошим дополнением к «Рокетс»

Завершивший игровую карьеру в «Рокетс» член Зала славы Рик Бэрри считает, что 37-летний Расселл Уэстбрук способен принести пользу команде.

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