15+ вещей, которые пережили не одно поколение и до сих пор в строю

Хорошие вещи служат годами, а лучшие — десятилетиями. И они не просто продолжают тихо работать на своем веку, а хранят воспоминания, переходя из поколения в поколение, становятся неотъемлемой частью семьи.
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