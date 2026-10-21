Вооружённый конфликт на Украине и российско-американское сотрудничество оказались среди тем, которые обсудили в ходе встречи в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин и спецпосланник лидера США Стив Уиткофф.
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