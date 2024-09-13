Великолепные тату в виде татуированных кошек от японского художника

Не каждый день увидишь, как татуированные кошки делают татуировки другим кошкам. Такие забавные и абсурдные рисунки в стиле традиционной детально прописанной японской татуировки создает художник Казуаки Хоритомо.
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