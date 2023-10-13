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Суд отправил в СИЗО воспитателей-садистов из новосибирского детсада

Суд отправил в СИЗО воспитателей-садистов из новосибирского детсада

Двое воспитателей, которых обвиняют в истязании детей, будут дожидаться суда в СИЗО. Октябрьский районный суд Новосибирска решил заключить под стражу двух воспитателей детского сада «Маленький принц», обвиняемых в жестоком обращении с детьми.

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